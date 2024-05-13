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Чемпионат Европы по футболу 2024

Горецка: «Сыграть на Евро в Германии — это моя большая мечта»

13 Мая 2024 • 16:09 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка ответил на вопрос о том, была ли у него беседа с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном.

Ранее появилась информация, что Нагельсманн может не включить Горецку в заявку на Евро-2024.

«Я всегда готов к разговору. Всегда оставляю телефон включенным. Разговора еще не было. Надеюсь, он будет. Это моя большая цель, моя большая мечта – сыграть на чемпионате Европы в своей стране», — приводит слова Горецки Bild.

На счету 29-летнего хавбека 57 матчей за сборную Германии, 14 забитых мячей и 11 результативных передач.

Чемпионат Европы стартует 14 июня и продлится ровно месяц.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Леон Горецка Юлиан Нагельсманн ещё теги
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