Горецка: «Сыграть на Евро в Германии — это моя большая мечта»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка ответил на вопрос о том, была ли у него беседа с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном.

Ранее появилась информация, что Нагельсманн может не включить Горецку в заявку на Евро-2024.

«Я всегда готов к разговору. Всегда оставляю телефон включенным. Разговора еще не было. Надеюсь, он будет. Это моя большая цель, моя большая мечта – сыграть на чемпионате Европы в своей стране», — приводит слова Горецки Bild.

На счету 29-летнего хавбека 57 матчей за сборную Германии, 14 забитых мячей и 11 результативных передач.

Чемпионат Европы стартует 14 июня и продлится ровно месяц.