Моуринью назвал свою ошибку в тренерской карьере

Известный тренер Жозе Моуринью указал на ошибку, которую он допустил по ходу своей тренерской карьеры.

«У меня было две возможности возглавить сборную Португалии. Во втором случае я решил остаться в «Роме», эмоции взяли верх. Думаю, это была моя ошибка. Если появится третья возможность тренировать сборную моей страны, я ею воспользуюсь», - сказал Моуринью EA Sports Korea.

Напомним, что Жозе Моуринью не имеет тренерской работы уже четыре месяца – в середине января португалец был уволен из «Ромы» из-за плохих результатов команды. После отставки Моуринью команду возглавил Даниэле де Росси.

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