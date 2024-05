Тедеско – седьмой: Названы лучшие тренеры сборных, вышедших на Евро-2024

Ближайшим летом в Германии пройдёт чемпионат Европы. Эксперты Four Four Two решили составить рейтинг лучших тренеров среди 24 национальных команд, пробившихся на континентальный футбольный форум.

Первое место в этом рейтинге занял рулевой сборной Франции Дидье Дешам. Вторая строчка у Лучано Спаллетти, тренирующего сборную Италии. Тройку замыкает Юлиан Нагельсманн, который представляет сборную Германии.

Дальше в топ-10 идут Гарет Саутгейт (Англия), Златко Далич (Хорватия), Роберто Мартинес (Португалия), Доменико Тедеско (Бельгия), Луис де ла Фуэнте (Испания) и Каспер Хьюлманд (Дания).