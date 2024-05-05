Назван главный фаворит Евро-2024

Летом в Германии пройдёт чемпионат Европы. Специалисты из Score90 составили рейтинг главных фаворитов на победу в этом турнире.

На первом месте располагается сборная Англии – вероятность её победы на Евро-2024 оценивается в 20%. Дальше идут национальные команды Франции (19%), Германии (11%), Испании (11%), Португалии (10%), Бельгии (6%), Нидерландов (5%), Италии (5%), Дании (3%) и Хорватии (2%).

Напомним, что в финале прошлого чемпионата Европы в 2021 году сборная Италии обыграла Англию по пенальти после ничьей 1:1.

Евро-2024 стартует 14 июня, а завершится 14 июля.