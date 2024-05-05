Пьянич объявил о завершении карьеры в сборной

Бывший футболист «Барселоны» и туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич объявил о завершении своей карьеры в сборной Боснии и Герцеговины. Он назвал это решение одним из самых сложных в жизни

- После шестнадцати лет выступлений за сборную Боснии и Герцеговины настала пора поставить точку. Это одно из самых неприятных и сложных решений в моей жизни. Но я его принял, - написал в социальных сетях Пьянич.

Пьянич отыграл в составе сборной 115 матчей, в которых ему удалось семнадцать мячей. В её составе он принял участив чемпионате мира 2014 года - единственном в футбольной истории этой балканской страны.