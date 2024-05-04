Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Австриец Шлагер из-за травмы пропустит Евро-2024

04 Мая 2024 • 20:50 Комментировать

Австрийский полузащитник Касавер Шлагер, выступающий в составе «РБ Лейпцига», получил тяжёлую травму.

3 мая в матче немецкой Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «РБ Лейпцигом» (1:1) Шлагер травмировал крестообразную связку колена, из-за чего будет прооперирован, после чего игроку придётся долгое время восстанавливаться. Таким образом, 26-летний футболист не поможет сборной Австрии на чемпионате Европы-2024, который пройдёт ближайшим летом на полях Германии.

Евро стартует 14 июня, Австрия сыграет в одной группе с национальными командами Франции, Польши и Нидерландов.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австрии РБ Лейпциг Ксавер Шлагер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
20:50 · Чемпионат Европы 2024
Австриец Шлагер из-за травмы пропустит Евро-2024
11:11 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Даку назвал сборную, которая всех удивит на Евро-2024
08:03 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил шансы Англии выиграть Евро-2024
03 Мая
19:57 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2024 официально
17:26 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции будет играть в форме от Nike ещё 10 лет
07:23 · Италия. Серия А
Тедеско высказался о возможной работе в «Милане»
02 Мая
21:47 · Франция. Лига 1
Закария травмировался на тренировке «Монако» и рискует пропустить Евро
21:08 · Франция. Лига 1
«Мой боец, мы все с тобой»: Мбаппе поддержал травмированного Эрнандеса
19:28 · Чемпионат Европы 2024
Глеб – о матче сборных Беларуси и России: «Хочу, чтобы получилась зрелищная игра»
18:39 · Франция. Лига 1
Люка Эрнандес порвал крестообразную связку колена официально
02:20 · Англия. Премьер-лига
Санчо – о шансах сыграть на Евро-2024: «Надеюсь, сохраню текущую форму»
01 Мая
22:41 · Италия. Серия А
Дешам: «Переход в МЛС не повлияет на позиции Жиру в сборной»
22:22 · Германия. Бундеслига
Президент Австрийского футбольного союза высказался о возможном уходе Рангника в «Баварию»
19:43 · Чемпионат Европы 2024
Моуринью: «Я мог возглавить сборную Португалии»
19:37 · Чемпионат Европы 2024
Моуринью назвал три команды, которые могут выиграть Евро-2024
Все новости