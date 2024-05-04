Австриец Шлагер из-за травмы пропустит Евро-2024

Австрийский полузащитник Касавер Шлагер, выступающий в составе «РБ Лейпцига», получил тяжёлую травму.

3 мая в матче немецкой Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «РБ Лейпцигом» (1:1) Шлагер травмировал крестообразную связку колена, из-за чего будет прооперирован, после чего игроку придётся долгое время восстанавливаться. Таким образом, 26-летний футболист не поможет сборной Австрии на чемпионате Европы-2024, который пройдёт ближайшим летом на полях Германии.

Евро стартует 14 июня, Австрия сыграет в одной группе с национальными командами Франции, Польши и Нидерландов.