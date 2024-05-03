УЕФА объявил о принятом решении об увеличении заявок сборных на чемпионат Европы – 2024. Каждая национальная команда сможет заявить 26 игроков вместо 23.

Отмечается, что участники Евро-2024 должны предоставить свои заявки на турнир к 7 июня. В заявочном листе может быть от 23 до 26 футболистов.

Чемпионат Европы будет проходить в Германии. Турнир стартует 14 июня, а завершится ровно через месяц – 14 июля.

Стоит сказать, что трофей будет защищать сборная Италии. В финале Евро-2020 «скуадра адзурра» обыграла Англию в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1 по итогам 120 минут.