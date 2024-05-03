Сборная Франции будет играть в форме от Nike ещё 10 лет

Федерация футбола Франции объявила о продлении контракта с компанией Nike. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2034 года. Таким образом, французские сборные будут играть в форме от Nike ещё как минимум десять лет.

Стоит сказать, что компания Nike сотрудничает с французской федерацией уже достаточно давно – с 2011 года. Ранее национальная сборная Франции играла в форме от Adidas.

Ближайшим летом сборная Франции выступит в Германии на чемпионате Европы. На групповой стадии турнира соперниками команды Дидье Дешама будут Нидерланды, Польша и Австрия.