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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Франции будет играть в форме от Nike ещё 10 лет

03 Мая 2024 • 17:26 Комментировать

Федерация футбола Франции объявила о продлении контракта с компанией Nike. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2034 года. Таким образом, французские сборные будут играть в форме от Nike ещё как минимум десять лет.

Стоит сказать, что компания Nike сотрудничает с французской федерацией уже достаточно давно – с 2011 года. Ранее национальная сборная Франции играла в форме от Adidas.

Ближайшим летом сборная Франции выступит в Германии на чемпионате Европы. На групповой стадии турнира соперниками команды Дидье Дешама будут Нидерланды, Польша и Австрия.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции
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Сегодня, 03 Мая
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