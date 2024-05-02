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Глеб – о матче сборных Беларуси и России: «Хочу, чтобы получилась зрелищная игра»

02 Мая 2024 • 19:28 Комментировать

Александр Глеб, ранее защищавший цвета самарских «Крыльев Советов», высказался относительно предстоящего матча между сборными Беларуси и России.

Напомним, 2 мая стало известно о достижении договорённости о проведении товарищеского матча между национальными командами, встреча пройдёт в Минске 7 июня. О времени старта матча информация появится позже.

- Даже товарищеский матч хочется выиграть, поэтому обе команды будут настраиваться на него. Хочу, чтобы получился хороший зрелищный матч, - цитирует бывшего игрока сборной Беларуси Metaratings.

Отметим, что сборная Беларуси находится на 97 строчке в рейтинге ФИФА среди всех национальных сборных.

Напомним, Глеб выступал в составе «Крыльев Советов» в 2012 и 2017 годах. До этого он играл в «Штутгарте», «Арсенале», «Барселоне» и других клубах.

 


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