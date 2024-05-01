Моуринью: «Я мог возглавить сборную Португалии»

Известный тренер Жозе Моуринью сообщил, что в своё время он мог стать главным тренером сборной Португалии.

«У меня была возможность возглавить сборную Португалии, вполне реальная возможность. Сейчас мы на Евро с тренером, который проделал отличную работу, и с прекрасным поколением футболистов. Я хочу, чтобы турнир прошёл хорошо, то есть чтобы Португалия его выиграла», - цитирует Моуринью Metro.

В настоящий момент главным тренером сборной Португалии является Роберто Мартинес.

Добавим, что на групповой стадии Евро-2024 соперниками сборной Португалии будут Турция, Грузия и Чехия.

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