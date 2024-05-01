Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Моуринью: «Я мог возглавить сборную Португалии»

01 Мая 2024 • 19:43 Комментировать

Известный тренер Жозе Моуринью сообщил, что в своё время он мог стать главным тренером сборной Португалии.

«У меня была возможность возглавить сборную Португалии, вполне реальная возможность. Сейчас мы на Евро с тренером, который проделал отличную работу, и с прекрасным поколением футболистов. Я хочу, чтобы турнир прошёл хорошо, то есть чтобы Португалия его выиграла», - цитирует Моуринью Metro.

В настоящий момент главным тренером сборной Португалии является Роберто Мартинес.

Добавим, что на групповой стадии Евро-2024 соперниками сборной Португалии будут Турция, Грузия и Чехия.

Моуринью назвал три команды, которые могут выиграть Евро-2024

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Сборная Португалии
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом «Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Бернарду Силва высказался о «Реале» Левандовски выбрал клуб на следующий сезон Холанн лишь седьмой, а Роналду выпал из топ-20: Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24
Спортивные новости
Рублёв неожиданно обыграл Алькараса и пробился в полуфинал «мастерса» в Мадриде Костя Цзю отреагировал на слова грузинского боксёра Гурули «Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Мая
19:43 · Чемпионат Европы 2024
Моуринью: «Я мог возглавить сборную Португалии»
19:37 · Чемпионат Европы 2024
Моуринью назвал три команды, которые могут выиграть Евро-2024
08:12 · Италия. Серия А
Буффон назвал финал, который хотел бы переиграть
03:34 · Испания. Ла Лига
​Наставник бельгийской сборной не собирается брать Куртуа на ЧЕ-2024
30 Апреля
14:33 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти хочет вызвать на Евро-2024 Баджо, Тотти и дель Пьеро
03:58 · Италия. Серия А
Меньян успеет залечить травму до начала Евро-2024
29 Апреля
17:58 · Россия. Премьер-лига
Алаев ответил на вопрос, за кого будет болеть на Евро-2024
11:29 · Чемпионат Европы 2024
Ушёл из жизни экс-наставник сборной Украины Фоменко
01:58 · Германия. Бундеслига
Горецка – о Евро-2024: «Готов играть в любой роли, которую придумает Нагельсманн»
00:41 · Германия. Бундеслига
Горецка высказался о своих перспективах в сборной Германии после возвращения Крооса
27 Апреля
07:40 · Испания. Ла Лига
Рюдигер рассказал, как Кроос влияет на сборную Германии
01:49 · Чемпионат Европы 2024
​УЕФА критикуют за то, что на чемпионате Европы не будет судей-женщин
26 Апреля
11:26 · Чемпионат Европы 2024
В Бельгии ответили на вопрос о будущем Тедеско
11:03 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Германия может выиграть чемпионат Европы»
24 Апреля
16:05 · Беларусь
Лукашенко разрешил трансляции матчей Евро-2024 в Беларуси в обход УЕФА
Все новости