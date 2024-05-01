Моуринью назвал три команды, которые могут выиграть Евро-2024

Известный тренер Жозе Моуринью ответил на вопрос о фаворитах предстоящего чемпионата Европы.

«Для меня фаворитами являются три сильнейшие сборные – Португалия, Франция и Англия. Да, сюрпризы могут случаться. Но, глядя на качество и количество футболистов, я думаю, что Португалия должна ехать на турнир с задачей его выиграть», - цитирует Моуринью Metro.

Стоит сказать, что Жозе Моуринью уже несколько месяцев находится без тренерской работы. В январе португалец был уволен из «Ромы» из-за плохих результатов.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем трофея является сборная Италии.