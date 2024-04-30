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Чемпионат Европы по футболу 2024

Спаллетти хочет вызвать на Евро-2024 Баджо, Тотти и дель Пьеро

30 Апреля 2024 • 14:33 Комментировать

Главный тренер национальной сборной Италии Лучано Спаллетти хочет, чтобы в расположении команды на Евро-2024 находились легендарные игроки.

«Я вызываю Баджо и Тотти, плюс Антоньони и дель Пьеро. Я уже говорил об этом Гравиной, Федерация скоро разошлёт приглашения. Я уверен, что ребята рядом с этими четырьмя легендами попытаются преодолеть лимиты. Я предпочитаю менее качественного, но морально устойчивого футболиста», - сказал Спаллетти Corriere dello Sport.

Чемпионат Европы стартует 14 июня. Соперниками сборной Италии на групповой стадии турнира будут Испания, Хорватия и Албания.

Как известно, сборная Италии является действующим чемпионом Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
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