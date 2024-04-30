Спаллетти хочет вызвать на Евро-2024 Баджо, Тотти и дель Пьеро

Главный тренер национальной сборной Италии Лучано Спаллетти хочет, чтобы в расположении команды на Евро-2024 находились легендарные игроки.

«Я вызываю Баджо и Тотти, плюс Антоньони и дель Пьеро. Я уже говорил об этом Гравиной, Федерация скоро разошлёт приглашения. Я уверен, что ребята рядом с этими четырьмя легендами попытаются преодолеть лимиты. Я предпочитаю менее качественного, но морально устойчивого футболиста», - сказал Спаллетти Corriere dello Sport.

Чемпионат Европы стартует 14 июня. Соперниками сборной Италии на групповой стадии турнира будут Испания, Хорватия и Албания.

Как известно, сборная Италии является действующим чемпионом Европы.