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Ушёл из жизни экс-наставник сборной Украины Фоменко

29 Апреля 2024 • 11:29 Комментировать

Ушёл из жизни Михаил Фоменко, бывший футболист киевского «Динамо» и экс-наставник национальной сборной Украины.

Об этом в своих социальных сетях сообщает пресс-служба киевского «Динамо». Ему было 75 лет.

Фоменко является воспитанником «Спартака» из города Сумы. В 1972 году Фоменко стал игроком киевского «Динамо», где два раза выигрывал Кубок СССР и трижды – чемпионат страны. В 1975-м году Фоменко вместе с «Динамо» стал победителем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА.

В 2012 году Фоменко был главным тренером сборной Украины, с которой смог пробиться на Евро-2016, где украинцы потерпели поражение во всех трёх матчах, после чего Фоменко был отправлен в отставку.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Михаил Фоменко
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