Высокотехнологичные нововведения, которые мы увидим на Евро-2024

Предстоящим летом в Германии пройдёт чемпионат Европы – 2024. Старт турнира запланирован на 14 июня, а финальный поединок состоится 14 июля. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило рассказать, какие новые технологии будут применены на предстоящем крупном турнире.

Камеры внутри мяча

Официальный мяч предстоящего Евро — ADIDAS Euro24 Fussballliebe, в котором будет внедрена технология Connected Ball. В новых мячах будет присутствовать камера со специальным блоком. Этот блок будет постоянно передавать данные с мяча судьям, сидящим на VAR. Стоит сказать, что данные будут передаваться со скоростью 500 раз в секунду.

Новая технология позволит фиксировать точное время касания футболиста с мячом, что позволит быстрее определять положение вне игры. Отмечается, что встроенные приборы никак не повлияют на скорость движения мяча и его траекторию при ударах.

Полуавтоматическая система VAR

Данная система уже использовалась на чемпионате мира – 2022, который проходил в Катаре. Под крышей каждого стадиона будут установлены 12 камер, они позволят отслеживать движение мяча и перемещения каждого футболиста на поле, благодаря чему время на фиксацию положения вне игры значительно снизится. Стоит отметить, что камеры будут передавать 50 кадров в секунду.

Итог

Данные технологии позволят сделать футбол более быстрым, ведь времени на принятие решений по офсайдам и забитым голам будет тратиться намного меньше. Таким образом, мы получим больше чистых игровых минут.

После внедрения подобных технологий появляется мысль, что в ближайшем будущем нам не нужны будут арбитры в поле. Однако вряд ли такое возможно, по крайней мере пока, ведь между игроками бывают конфликты, которые приходится гасить именно судьям.

Дмитрий Миляев