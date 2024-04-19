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Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии официально

19 Апреля 2024 • 12:13 Комментировать

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн продлил трудовой договор с национальной командой. Об этом сообщает пресс-служба немецкой федерации футбола. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

Напомним, 36-летний специалист принял сборную Германии в сентябре прошлого года. Под его руководством команда провела шесть товарищеских матчей, в которых одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» хочет переманить Нагельсманна, но тренер принял решение остаться наставником сборной Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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