Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн продлил трудовой договор с национальной командой. Об этом сообщает пресс-служба немецкой федерации футбола. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

Напомним, 36-летний специалист принял сборную Германии в сентябре прошлого года. Под его руководством команда провела шесть товарищеских матчей, в которых одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» хочет переманить Нагельсманна, но тренер принял решение остаться наставником сборной Германии.