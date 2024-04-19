Сколько миллионов заработает победитель чемпионата Европы – 2024

Менее двух месяцев остаётся до финальной части чемпионата Европы 2024 года. По традиции, Европейский футбольный союз во время жеребьёвки финальной части назвал суммы призовых. Общий призовой фонд остался без изменений и составил 331 млн евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, сколько смогут заработать национальные сборные.

Обогатиться почти на 30 млн евро

С 14 июня по 14 июля, в течение 31 дня на полях Германии пройдёт главный футбольный турнир сборных Старого Света. В 36 поединках групповой стадии будет разыграно 36 млн евро. В случае победы сборная получает 1 млн евро, при ничейном исходе эта сумма делится поровну, и каждая национальная команда получит по 500 тысяч евро.

24 млн евро получат 16 сборных, пробившихся в 1/8 финала (по 1,5 млн евро каждая). Те 8 стран-участниц, что попадут в четвертьфинал, разорят кассу УЕФА ещё на 20 млн евро. Четыре полуфиналиста переведут на свой счёт совокупно 16 млн евро. Финалист ограничится 5 млн евро. Главный трофей и статус победителя принесут за два часа мучений (или счастья) чуть более 8 млн евро.

Немцы принимают у себя подобный турнир спустя 36 лет. Ровно посередине этого тридцатишестилетнего временного отрезка, в 2006 году, на полях Германии прошёл мировой чемпионат. В последних двух домашних турнирах 1988 и 2006 годов бундестим не побеждал. В последний раз это случилось ровно 50 лет назад, на мировом первенстве 1974 года. Поэтому есть приятный повод отметить юбилей и заработать 28,25 млн евро, если удастся пройти турнир со 100%-ным результатом. Именно столько может получить чемпион, если выиграет все три матча своей группы.

Всем по «десятке»

Пятьдесят одна игра аккуратно распределилась в течение игрового месяца. В матче открытия хозяева турнира встретятся с шотландцами и первыми разыграют 1 млн евро. В случае компромиссного исхода миллион будет разделён поровну. Даже Грузия, впервые пробившаяся в финальную часть, может пополнить кассу федерации футбола своей страны. Отметим, что она, как и остальные страны – участницы чемпионата Европы, уже сделала это – бонус за участие на турнире составил 9,25 млн евро.

Распределение призового фонда среди участников чемпионата Европы – 2024

Бонус Сумма, млн евро Бонус за участие 9,25 Бонусы за матч 1 млн евро за победу и 500 000 евро за ничью Выход в 1/8 финала 1,5 Выход в четвертьфинал 2,5 Выход в полуфинал 4,0 Финалист 5,0 Чемпион 8,0

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