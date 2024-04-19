Игроки чемпионата России, которые могут поехать на Евро-2024

Остаётся всего лишь два месяца до старта главного европейского футбольного турнира – Евро-2024. К сожалению, российской сборной не удастся принять участие в этом грандиозном турнире, однако нельзя исключать, что игроки из Российской Премьер-лиги примут участие в предстоящем чемпионате Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает, кто из футболистов нашего чемпионата способен отправиться на турнир в Германию.

Страхиня Эракович

Страхиня Эракович – один из основных игроков «Зенита» в этом сезоне. Сербский центральный защитник отыграл практически все матчи в стартовом составе питерцев. По данным Sofascore, серб является одним из самых ценных игроков «Зенита» по ходу всего сезона. Более того, Эракович, несомненно, входит в число лучших защитников РПЛ. К тому же Страхиня уже не новичок для своей сборной. Защитник неоднократно принимал участие в матчах квалификационного турнира, нередко выходя в стартовом составе. Эраковичу всего 23 года, а это тоже безусловный плюс в копилку критериев, по которым наставники выбирают себе составы. Так что Эракович является именно тем игроком, который точно должен поехать на Евро в составе Сербии. Причём Евро для сербов будет историческим – первым.

Лука Гагнидзе

Сборная Грузии – ещё один дебютант предстоящего чемпионата Европы. До сих перед глазами ликование игроков, тренерского штаба и фанатов после исторического выхода команды на турнир. В составе московского «Динамо» выступает полузащитник Лука Гагнидзе – спортсмен, которому всего-навсего 21 год, но он уже провёл пять матчей за национальную команду. Однако Гагнидзе уже полгода не вызывается в национальную команду, и тому есть объяснение. В рамках РПЛ у грузина дела идут не очень. В этом сезоне Гагнидзе играет крайне мало: Лука вышел лишь 9 раз на поле в составе «бело-голубых», из них всего один раз в стартовом составе. За сезон у полузащитника нет ни голов, ни голевых передач. Сомневаюсь, что игрок, выходящий на поле раз в три месяца, будет вызван на такой значимый для сборной турнир. Однако исключать такое всё же не будем, поскольку нужно учитывать, что Лука уже вызывался в национальную команду.

Милан Гайч и Саша Зделар

В полузащите ЦСКА достаточно успешно выступают два серба – Милан Гайч и Саша Зделар. Гайч уже дважды вызывался в национальную команду, причём с большим разбросом. Сначала он был вызван в марте 2021 года, а второй раз вышел недавно в товарищеском матче против сборной России. Тогда игра сложилась для Гайча неудачно, он получил красную карточку, подставив свою команду, а сборная потерпела поражение со счётом 0:4. Но станет ли эта «красная» камнем преткновения для Милана для попадания в состав национальной команды? Всё же у него есть множество плюсов, а самый главный из них – это его универсализм. Милан способен закрывать различные позиции, он комфортно чувствует себя в защите, но без проблем готов выдвинуться вперед для поддержки атаки команды. Нельзя сказать, что правый фланг у сборной Сербии насыщен футболистами сильнее Гайча. Поэтому Милан вполне может рассчитывать на вызов в национальную команду. Однако тренерский штаб решил не давать спортсмену шанс проявить себя в матче с Кипром, который прошёл после встречи с Россией.

Саша Зделар провёл в футболке сборной Сербии уже 5 матчей. В отличие от Гайча Зделар сыграл в матче с Кипром. Саша тоже достаточно зрелый и универсальный футболист. В матче против Кипра он на 60-й минуте заменил Филиппа Костича, который представляет «Ювентус». Конечно, конкуренция в полузащите у сербов очень высока, но за свой шанс Зделар может побороться. Практически во всех матчах РПЛ Зделар выходил в стартовом составе, а его среднее время за игру – 88 минут, что говорит нам о достаточно хорошей выносливости серба. Способен играть как на фланге, так и в центре, комфортно чувствует себя на позиции опорника – в общем у Зделара есть всё, чтобы Драган Стойкович вызвал его на Евро-2024.

Марио Митай

Защитник сборной Албании и московского «Локомотива» Марио Митай проводит достаточно неплохой сезон. Его сборная гарантировала себе путевку на Евро, выйдя с первого места в группе, а «железнодорожники» пока что борются за медали в чемпионате России. Митай – важный футболист в обойме Михаила Галактионова. Он основной защитник, вокруг которого зачастую можно строить оборонительную игру. В сборной Митай провёл уже 11 матчей, и достаточно часто играл именно в последнее время, во время квалификационных матчей. При этом играл Марио достаточно неплохо, если смотреть на оценки, которые эксперты выставляли ему за проведённые матчи. Так что практически никаких сомнений нет в том, что защитник «Локо» отправится на грядущий чемпионат Европы.

Срджан Бабич

И снова серб в нашем списке. Срджан Бабич проводит отличный сезон в московском «Спартаке». С момента прихода в клуб сербский защитник сразу стал основным в составе «красно-белых», вытеснив оттуда капитана – Георгия Джикию. Бабич является одним из лучших игроков «Спартака» и всей российской Премьер-лиги в этом сезоне. 27-летний центральный защитник уже 8 раз вызывался в сборную, где играл как в официальных матчах, так и в товарищеских. Есть ощущение, что Бабич заслуживает вызова в сборную после такого сезона в составе «Спартака». Конкуренция в защите у сборной Сербии высокая, но не настолько, чтобы там не нашлось места Срджану. Всё-таки звёздных игроков в защите у Драгана Стойковича не наблюдается, поэтому Бабич должен получить свой шанс.

Мирлинд Даку

Албанский нападающий «Рубина» входит в число лучших игроков своего клуба по ходу этого сезона. Даку вышел в 21 матче РПЛ, и во всех играл с самого начала. В сборной Мирлинд побывал уже пять раз. Даку стабильно выходил в составе национальной команды в матчах отборочного цикла. В этом сезоне он забил пять голов, а его команда занимает не самую престижную девятую строчку в таблице. Но всё же шансы на вызов у Мирлинда есть. Он уже побывал в сборной, а значит, к нему не подойдёт статус новичка. К тому же Даку – высокий форвард. Его рост составляет 192 сантиметра – такие люди зачастую бывают не лишними в команде, особенно когда игра строится вокруг навесов, что часто случается в последние минуты игры.

Мартин Крамарич и Ваня Дркушич

«Сочи» в этом сезоне показывает худший результат за всё время своего существования. Команда идёт на последнем месте и борется за выживание. Однако даже в такой команде есть личности, которых хотелось бы выделить. Мартин Крамарич – лучший игрок сочинцев в этом сезоне по версии аналитических порталов, выставляющих оценку футболистам. Словенский вингер сыграл практически все матчи в этом сезоне, выходя в стартовом составе. В активе Крамарича пять голов и 4 голевые передачи. В сборную Крамарич никогда раньше не вызывался. Так почему бы не попробовать заиграть перспективного вингера сейчас? Понятно, что вряд ли тренерский штаб будет рисковать, давая шанс новичку, но всё же не стоит исключать и такого развития событий.

Ваня Дркушич – центральный защитник сочинцев, который уже неоднократно вызывался в стан национальной команды. Он также считается одним из лучших в составе «Сочи» в этом сезоне. Дркушич достаточно молод, ему всего 24, но он уже считается одним из самых качественных защитников РПЛ. В сборной Ваня отыграл практически все последние матчи квалификационного этапа на Евро, и вряд ли последнее место “Сочи» в таблице РПЛ помешает Дркушичу получить свой заслуженный вызов в состав сборной, которая отправится на свой первый в истории Евро.

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