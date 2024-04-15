Защитник футбольного клуба «Сочи» и национальной сборной Словении Ваня Дркушич высказался о возможном участии в чемпионате Европы 2024 года.

Игрок отметил, что Словения является хорошей командой, у которой отличный коллектив.

«Не знаю впервые за сколько лет мы вышли на Евро. Надеюсь, покажем там хороший результат. Пока не было никаких контактов с тренером. Ждем звонка», - приводит слова Дркушича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что словенцы в турнире в Германии сыграют в одной группе со сборными Дании, Сербии и Англии.

Сборная Словении сыграет в чемпионате Европы впервые с 2020 года, тогда она не смогла преодолеть барьер группового этапа.