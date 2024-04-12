В сборной Германии ответили, уйдёт ли Нагельсманн

Спортивный директор немецкого футбольного союза Руди Фёллер высказался насчет будущего главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсманна.
«Решение будет принято в ближайшие недели. У Юлиана сейчас много предложений. Конечно, мы заинтересованы в продлении сотрудничества с ним. Надеемся, что Нагельсманн останется», - передает слова функционера DPA.
Трудовое соглашение специалиста со сборной Германии рассчитано до окончания домашнего чемпионата Европы – 2024. Финальная стадия турнира пройдет с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 сборные.
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