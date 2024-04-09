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Чемпионат Европы по футболу 2024

Далот раскрыл цель Португалии на Евро-2024

09 Апреля 2024 • 07:21 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился ожиданиями от выступления национальной сборной Португалии на чемпионате Европы – 2024.

«У Португалии сейчас очень сильная и качественная сборная. Мы настроены дойти как можно дальше, намерены одержать победу на турнире. Для этого нам придется серьезно побороться. Ярлык фаворита? Мне бы не хотелось, чтобы нас заранее ставили впереди других. Команда должна сделать много шагов для успеха на Евро», - передает слова футболиста Record.

На групповой стадии Португалия сыграет с Грузией, Чехией и Турцией. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Диогу Далот
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