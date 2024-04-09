Далот раскрыл цель Португалии на Евро-2024

«У Португалии сейчас очень сильная и качественная сборная. Мы настроены дойти как можно дальше, намерены одержать победу на турнире. Для этого нам придется серьезно побороться. Ярлык фаворита? Мне бы не хотелось, чтобы нас заранее ставили впереди других. Команда должна сделать много шагов для успеха на Евро», - передает слова футболиста Record.