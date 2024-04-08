УЕФА может изменить регламент чемпионата Европы – 2024

В Дюссельдорфе начался двухдневный семинар с представителями команд, пробившихся на чемпионат Европы – 2024. Большинство тренеров сборных выступили за расширение заявки на турнир до 26 футболистов, сообщает The Independent.

На Евро-2020 командам позволялось заявить 26 игроков, чтобы помочь справиться с последствиями коронавируса. На Евро-2024 регламент должен был вернуться к привычным 23 футболистам в заявочном листе.

Теперь возможность расширения финальной заявки рассмотрит комитет УЕФА по проведению соревнований сборных. Это произойдёт 22 апреля. Окончательное решение может принять исполнительный комитет УЕФА.