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Чемпионат Европы по футболу 2024

УЕФА может изменить регламент чемпионата Европы – 2024

08 Апреля 2024 • 23:18 Комментировать

В Дюссельдорфе начался двухдневный семинар с представителями команд, пробившихся на чемпионат Европы – 2024. Большинство тренеров сборных выступили за расширение заявки на турнир до 26 футболистов, сообщает The Independent. 

На Евро-2020 командам позволялось заявить 26 игроков, чтобы помочь справиться с последствиями коронавируса. На Евро-2024 регламент должен был вернуться к привычным 23 футболистам в заявочном листе.

Теперь возможность расширения финальной заявки рассмотрит комитет УЕФА по проведению соревнований сборных. Это произойдёт 22 апреля. Окончательное решение может принять исполнительный комитет УЕФА.

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УЕФА евро-2024
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