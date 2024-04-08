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Чемпионат Европы по футболу 2024

Объявлено о продлении контракта Руди Фёллера официально

08 Апреля 2024 • 13:09 Комментировать

Руди Фёллер продолжит работу на должности директора сборной Германии. Пресс-служба команды объявила о том, что контракт 63-летнего функционера был продлён – теперь он рассчитан до завершения чемпионата мира – 2026.

Предыдущее трудовое соглашение Фёллера истекало ближайшим летом – после домашнего для сборной Германии чемпионата Европы.

Руди Фёллер является известным в прошлом футболистом. В 1990 году он становился чемпионом мира – в финале того мундиаля команды тогда ещё ФРГ обыграла Аргентину с минимальным счётом 1:0. Игра проходила на «Олимпико» в Риме.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Руди Фёллер
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