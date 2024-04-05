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Чемпионат Европы по футболу 2024

Черчесов назвал трёх фаворитов Евро-2024

05 Апреля 2024 • 20:33 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил список из трёх команд, которых он считает фаворитом грядущего чемпионата Европы по футболу. Он, напомним, пройдёт в июне-июля в Германии.

«Сборная Германии, тем более в статусе хозяйки чемпионата, всегда будет фаворитом. Кроос вернулся, Нойер в воротах. Но и сборная Франции который большой турнир подряд показывает высокие результаты. Есть у них лидер – Килиан Мбаппе», - рассуждает Черчесов для «КП Спорт».

Третьим кандидатом на победу Станислав Саламович назвал сборную Англии, которая благодаря своей хорошей игре может пройти очень далеко по турниру.

Напомним, что Евро-2024 откроется 14 июня матчем сборных Германии и Шотландии. Состоится игра в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

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