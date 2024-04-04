Джанашия: «Уверен, что на Евро поедет половина населения Грузии»

Экс-форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем чемпионате Европы – 2024, куда пробилась сборная Грузии.

«Я уверен, что 50% населения страны будет в Германии летом. Я сам планирую поехать, сто процентов. Для нас не проблема уехать в Европу – покупай билет и лети, или садись в машину и езжай», – цитирует бывшего футболиста издание Metaratings.

Стоит напомнить, что европейское первенство пройдёт в Германии с 17 июня по 17 июля. Что касается национальной команды Грузии, которую тренирует Вилли Саньоль, то она сыграет в группе F. Грузины сразятся со сборными Турции, Португалии и Чехии. Первый матч состоится 18 апреля против Турции.