Джанашия ответил, жалеет ли Джикия об отказе играть за сборную Грузии

Бывший игрок «Локомотива» Заза Джанашия высказался об отказе защитника «Спартака» Георгия Джикии выступать за сборную Грузии.

«Я думаю, что Георгий сейчас думает, что ошибся. Но он же не виноват и не знал, что сборная России нигде не будет выступать», — заявил Джанашия Metaratings.

Эксперт считает, что сейчас сборной Грузии не хватает игрока такого уровня, как Джикия.

В составе сборной России на счету Джикии 45 матчей, в которых он отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, благодаря успешному выступлению в Лиге наций сборная Грузии отобралась на чемпионат Европы-2024.