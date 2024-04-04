Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Джанашия ответил, жалеет ли Джикия об отказе играть за сборную Грузии

04 Апреля 2024 • 17:22 Комментировать

Бывший игрок «Локомотива» Заза Джанашия высказался об отказе защитника «Спартака» Георгия Джикии выступать за сборную Грузии.

«Я думаю, что Георгий сейчас думает, что ошибся. Но он же не виноват и не знал, что сборная России нигде не будет выступать», — заявил Джанашия Metaratings.

Эксперт считает, что сейчас сборной Грузии не хватает игрока такого уровня, как Джикия.

В составе сборной России на счету Джикии 45 матчей, в которых он отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, благодаря успешному выступлению в Лиге наций сборная Грузии отобралась на чемпионат Европы-2024.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Сборная Грузии Заза Джанашия Георгий Джикия ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Педри выбрал между Роналду и Месси Полузащитник «Манчестер Юнайтед» - самый подорожавший футболист в мире Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя
Спортивные новости
Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Бывший главный тренер сборной России не считает «Автомобилист» аутсайдером в серии с «Металлургом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Апреля
17:51 · Чемпионат Европы 2024
Джанашия: «Уверен, что на Евро поедет половина населения Грузии»
17:22 · Чемпионат Европы 2024
Джанашия ответил, жалеет ли Джикия об отказе играть за сборную Грузии
03 Апреля
08:32 · Чемпионат Европы 2024
Джо Коул: «Сборная Англии может стать чемпионом, если помогут боги»
02 Апреля
18:02 · Кубок Африки
Сборная Франции хочет переманить марокканского таланта слухи
15:48 · Чемпионат Европы 2024
Кровать, на которой спал Роналду, продадут на аукционе
12:21 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко назвал главных фаворитов чемпионата Европы – 2024
02:51 · Германия. Бундеслига
​Adidas изъяла из продажи футболки немецкой сборной с символикой запрещённой в России организации
01 Апреля
15:19 · Чемпионат Европы 2024
В Германии запретили номер 44 на новой форме сборной
30 Марта
14:51 · Чемпионат Европы 2024
Три игрока сборной Франции употребляли алкоголь после матча – к ним приезжала полиция
29 Марта
23:14 · Италия. Серия А
Кьеллини: «Фактор Кьезы может стать ключевым для сборной Италии»
18:56 · Чемпионат Европы 2024
Вайсс: «Футбол в Грузии поднялся, болельщики и команда заслужили выход на Евро»
10:26 · Чемпионат Европы 2024
Англия - четвёртая: назван главный фаворит Евро-2024 2
28 Марта
20:29 · Англия. Премьер-лига
Источник: Робертсон избежал серьёзной травмы слухи
18:09 · Италия. Серия А
В «Наполи» сделали заявление по травме Хвичи 1
17:33 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманна привлекает возможность выступить с Германией на чемпионате мира
Все новости