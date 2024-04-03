Джо Коул: «Сборная Англии может стать чемпионом, если помогут боги»

«Англия может выиграть турнир. Ранее нам сильно не хватало удачи. Сейчас все в наших руках. Сборная может стать чемпионом, если боги помогут нам. Просто нужна удача. Команда сильна в каждой позиции, но без помощи богов не справиться», - передает слова Коула The Mirror.