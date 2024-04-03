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Чемпионат Европы по футболу 2024

Джо Коул: «Сборная Англии может стать чемпионом, если помогут боги»

03 Апреля 2024 • 08:32 Комментировать

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джо Коул поделился мнением о шансах сборной Англии на грядущем чемпионате мира – 2024.

«Англия может выиграть турнир. Ранее нам сильно не хватало удачи. Сейчас все в наших руках. Сборная может стать чемпионом, если боги помогут нам. Просто нужна удача. Команда сильна в каждой позиции, но без помощи богов не справиться», - передает слова Коула The Mirror.

Напомним, что сборная Англии является вице-чемпионом Европы. На прошлом турнире подопечные Гарета Саутгейта в финальном поединке потерпели поражение от Италии в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Джо Коул
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