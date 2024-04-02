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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кровать, на которой спал Роналду, продадут на аукционе

02 Апреля 2024 • 15:48 Комментировать

На прошлой неделе проходил товарищеский матч сборных Словении и Португалии. Отель Grand Plaza, где португальцы останавливались в Любляне, объявил о решении выставить на аукцион кровать, на которой спал звёздный нападающий Криштиану Роналду.

Стартовая цена кровати – 5000 евро. Разумеется, ценник предмета быстро вырастет, учитывая популярность 39-летнего Роналду.

Напомним, что сборная Словении сенсационно обыграла Португалию со счётом 2:0. Криштиану Роналду был разочарован судейством.

Отметим, что ближайшим летом сборная Португалии выступит на чемпионате Европы в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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