Кровать, на которой спал Роналду, продадут на аукционе

На прошлой неделе проходил товарищеский матч сборных Словении и Португалии. Отель Grand Plaza, где португальцы останавливались в Любляне, объявил о решении выставить на аукцион кровать, на которой спал звёздный нападающий Криштиану Роналду.

Стартовая цена кровати – 5000 евро. Разумеется, ценник предмета быстро вырастет, учитывая популярность 39-летнего Роналду.

Напомним, что сборная Словении сенсационно обыграла Португалию со счётом 2:0. Криштиану Роналду был разочарован судейством.

Отметим, что ближайшим летом сборная Португалии выступит на чемпионате Европы в Германии.