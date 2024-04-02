Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Павлюченко назвал главных фаворитов чемпионата Европы – 2024

02 Апреля 2024 • 12:21 Комментировать

Экс-форвард лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко ответил на вопрос о фаворитах предстоящего Евро-2024.

«Так тяжело сказать. Ну, я думаю, Англия, та же Франция, Германия. Ну, Испания, конечно», — заявил Павлюченко на YouTube-канале «Это футбол, брат».

В этом году чемпионат Европы пройдет в Германии. Начало турнира запланировано на 14 июня, а финальный поединок состоится 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Напомним, Павлюченко – обладатель бронзовых медалей Евро-2008 в составе сборной России. Кроме того, экс-футболист «Спартака» является заслуженным мастером спорта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Сборная Германии Сборная Англии Сборная Франции Сборная Испании ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Серхио Рамос выбрал клуб на новый сезон Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Мерсон: «Я в шоке от решения Хаби Алонсо» Модрич почти выбрал новый клуб - известно название УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
Спортивные новости
Сушинский высказался об игре Ковальчука в этом сезоне Сушинский — о назначении Звягина: «Руководство «Авангарда» всё правильно сделало» Экс-тренер сборной России высказался о будущем Ковальчука Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Апреля
12:21 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко назвал главных фаворитов чемпионата Европы – 2024
02:51 · Германия. Бундеслига
​Adidas изъяла из продажи футболки немецкой сборной с символикой запрещённой в России организации​Adidas изъяла из продажи футболки немецкой сборной с символикой запрещённой в России организации
01 Апреля
15:19 · Чемпионат Европы 2024
В Германии запретили номер 44 на новой форме сборной
30 Марта
14:51 · Чемпионат Европы 2024
Три игрока сборной Франции употребляли алкоголь после матча – к ним приезжала полиция
29 Марта
23:14 · Италия. Серия А
Кьеллини: «Фактор Кьезы может стать ключевым для сборной Италии»
18:56 · Чемпионат Европы 2024
Вайсс: «Футбол в Грузии поднялся, болельщики и команда заслужили выход на Евро»
10:26 · Чемпионат Европы 2024
Англия - четвёртая: назван главный фаворит Евро-2024 2
28 Марта
20:29 · Англия. Премьер-лига
Источник: Робертсон избежал серьёзной травмы слухи
18:09 · Италия. Серия А
В «Наполи» сделали заявление по травме Хвичи 1
17:33 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманна привлекает возможность выступить с Германией на чемпионате мира
15:49 · Чемпионат Европы 2024
Почеттино: Палмер разочарован, что не сыграл за сборную Англии
12:31 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд может пропустить Евро-2024 - названа причина
10:58 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой прокомментировал выход Грузии на Евро-2024
10:45 · Чемпионат Европы 2024
Каррера: «Хвича будет одной из звёзд на Евро-2024»
01:48 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт рассказал о шансах Грилиша сыграть на Евро-2024
Все новости