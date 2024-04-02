Павлюченко назвал главных фаворитов чемпионата Европы – 2024

Экс-форвард лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко ответил на вопрос о фаворитах предстоящего Евро-2024.

«Так тяжело сказать. Ну, я думаю, Англия, та же Франция, Германия. Ну, Испания, конечно», — заявил Павлюченко на YouTube-канале «Это футбол, брат».

В этом году чемпионат Европы пройдет в Германии. Начало турнира запланировано на 14 июня, а финальный поединок состоится 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Напомним, Павлюченко – обладатель бронзовых медалей Евро-2008 в составе сборной России. Кроме того, экс-футболист «Спартака» является заслуженным мастером спорта.