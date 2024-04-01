В Германии запретили номер 44 на новой форме сборной

Компания Adidas запретила выпускать новые футболки сборной Германии с номером 44. Причина заключается в шрифте, который используется для написания номеров в новой форме. Номер 44 в этом шрифте похож на один из нацистских символов.

В Adidas уже подтвердили решение о запрете выпуска футболок с номером 44. В компании подчеркнули свою приверженность борьбе с насилием и ненавистью.

Ближайшим летом сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы. На групповой стадии турнира соперниками команды Юлиана Нагельсманна станут Шотландия, Венгрия и Швейцария. Евро-2024 стартует 14 июня.