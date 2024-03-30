Три игрока сборной Франции употребляли алкоголь после матча – к ним приезжала полиция

Несколько дней назад сборная Франции проводила товарищеский матч против Чили. Как сообщает Get French Football News, ссылаясь на журналиста Ромена Молину, после игры три футболиста французской сборной употребляли алкоголь и так называемый веселящий газ в отеле Sofitel.

Имена игроков не называются. Отмечается, что после серии жалоб от соседей на шум и агрессивное поведение около шести утра на место приезжала полиция.

Напомним, что сборная Франции обыграла Чили со счётом 3:2. Летом французы выступят на чемпионате Европы в Германии. «Трёхцветных» называют главным фаворитом континентального футбольного форума.