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Чемпионат Европы по футболу 2024

Три игрока сборной Франции употребляли алкоголь после матча – к ним приезжала полиция

30 Марта 2024 • 14:51 Комментировать

Несколько дней назад сборная Франции проводила товарищеский матч против Чили. Как сообщает Get French Football News, ссылаясь на журналиста Ромена Молину, после игры три футболиста французской сборной употребляли алкоголь и так называемый веселящий газ в отеле Sofitel.

Имена игроков не называются. Отмечается, что после серии жалоб от соседей на шум и агрессивное поведение около шести утра на место приезжала полиция.

Напомним, что сборная Франции обыграла Чили со счётом 3:2. Летом французы выступят на чемпионате Европы в Германии. «Трёхцветных» называют главным фаворитом континентального футбольного форума.

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Сборная Франции
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