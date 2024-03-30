Опозорится ли Грузия на Евро-2024: история дебютантов в групповом этапе

Сборная Грузии впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы по футболу. Невероятный праздник своей небольшой (3,7 млн жителей) стране подарили Хвича Кварацхелия и его партнёры. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, какие самые неординарные национальные сборные пробивались на чемпионат Европы и чем это для них заканчивалось.

В этот раз звёзды сошлись

Сборная Грузии могла оказаться на чемпионате Европы 2020 года, но в дело вмешался COVID-19. Точнее, он не позволил принять участие в решающем матче будущей звезде «Наполи» Хвиче Кварацхелии. В результате место на перенесённом на год турнире заняла сборная Северной Македонии. Удивить футбольную общественность Горану Пандеву и его партнёрам не удалось: всего два забитых мяча в трёх матчах, ноль набранных очков и заслуженное последнее место в группе. Спустя год Северная Македония сенсационно обыграла в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира - 2022 действующих чемпионов Европы итальянцев, но в решающем поединке уступила Португалии.

На чемпионате Европы - 2020 был ещё один дебютант. Сборная Финляндии (население страны 5,5 млн человек) сенсационно обыграла в первом туре будущих полуфиналистов турнира сборную Дании. Однако гол Йоэля Похъянпало так и остался для финнов единственным на турнире. Три набранных очка позволили финнам расположиться на третьей строчке группы В, которую замкнули россияне.

Первый блин не комом

В 2016 году сборная Исландии впервые приехала на крупный для себя турнир. В стране с населением 370 тысяч человек наконец-то подобралось целое поколение игроков, которое смогло не просто пробиться на крупный турнир, но и удивить там. Исландия стала второй в группе с Португалией, Венгрией и Австрией. Следом сотворила настоящую сенсацию, выбив с турнира в 1/8 финала англичан, но сил на то, чтобы пройти Францию в четвертьфинале уже не осталось.

В том же 2016 году на больших турнирах дебютировала национальная команда Албании. Единственной победы в группе не хватило для того, чтобы стать одной из четырёх лучших команд, занявших третье место, и продолжить участие в чемпионате Европы.

Ещё один дебютант турнира 2016 года – сборная Северной Ирландии, которая представляет страну с населением 1,8 млн человек, также одержала одну победу, но этого хватило для того, чтобы пройти в 1/8 финала. В четвертьфинале услышать хит чемпионата Европы - 2016 Will Grigg's on fire уже не удалось – Уэльс обыграл Северную Ирландию со счётом 1:0. Отметим, что до единственного в своей истории чемпионата Европы (пока что) североирландцы трижды играли на чемпионатах мира (1958, 1982, 1986 год) и даже выходили в четвертьфинал мундиаля.

Настоящий прорыв случился у сборной Уэльса, которая впервые оказалась в финальной стадии чемпионата Европы в том же 2016 году. Заняв первое место в группе с Англией, Россией и Словакией (ещё одним дебютантом чемпионатов Европы), представители страны с населением чуть более 3 миллионов человек, разобрались с Северной Ирландией в 1/8 финала, обыграли Бельгию в четвертьфинале (3:1), но уступили в полуфинале (2:0) будущим чемпионам – португальцам.

Безусловно, появление не самых стандартных для чемпионата Европы сборных обусловлено увеличением количества участников главного турнира Старого Света. Сборная Люксембурга была в двух шагах от того, чтобы занять место среди 24 национальных команд чемпионата Европы - 2024. Поэтому представительство даже «карликовых» стран на главном турнире Старого Света стоит ждать уже в ближайшем будущем. А сборной Грузии остаётся пожелать успехов и повторить как минимум путь Уэльса на Евро-2016.

Дебют необычных национальных сборных на чемпионатах Европы

Сборная Чемпионат Европы Результат Северная Македония 2020 0 очков, последнее место в группе Финляндия 2020 3 очка, третье место в группе Исландия 2016 Четвертьфинал Албания 2016 3 очка, третье место в группе Северная Ирландия 2016 1/8 финала Уэльс 2016 Полуфинал Словакия 2016 1/8 финала

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