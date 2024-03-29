Вайсс: «Футбол в Грузии поднялся, болельщики и команда заслужили выход на Евро»

Владимир Вайсс, известный словацкий тренер прокомментировал одну из главных сенсаций европейского футбола на минувшей неделе. Сборная Грузии дома обыграла в серии пенальти команду Греции (4:2) и вышла на Евро-2024 в Германию.

«У команды хороший тренер, который после меня провёл отличную работу. В целом, в Грузии очень вырос уровень футбола за последние 10 лет и вместе с невероятными болельщиками команда заслужила этот успех. У них множество молодых игроков и великолепный вратарь», - говорит Вайсс Telecomasia.net.

На грядущем Евро грузинская команда сыграет со сборными географической соседки – Турции, а также Чехии и Португалии. Возглавляет грузинскую сборную Вилли Саньоль, бывший защитник сборной Франции.

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