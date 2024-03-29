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Чемпионат Европы по футболу 2024

Англия не выиграет Евро-2024, и вот почему

29 Марта 2024 • 16:45 Комментировать

Сборная Англии имеет один из лучших составов среди всех участников Евро-2024 и входит в число фаворитов. Однако отсутствие вратаря, видимо, помешает Гарету Саутгейту. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о проблеме.

У Англии нет подходящего номера один

Вратари – это главная проблема сборной Англии уже много лет. За последние четверть века на топ-уровне играли всего единицы игроков. Дэвид Симен, выступавший за «Арсенал», Найджел Мартин, который был в составе яркого «Лидса», да Джо Харт, бывший первым номером «Манчестер Сити». В 2016-м Хосеп Гвардиола принял решение сменить голкипера. С тех пор Харт не смог найти себе место в большом клубе, а в сборной Англии стали использовать игроков из клубов поменьше.

В прошлом сезоне у Саутгейта была надежда, что Аарон Рамсдейл будет получать опыт на топ-уровне, но летом «канониры» приобрели Давида Райю. В итоге у сборной Англии нет вратаря, который имеет серьёзный опыт на международном уровне. У Джордана Пикфорда 3 матча в Лиге Европы, у Рамсдейла – 1 в Лиге чемпионов и также 3 в Лиге Европы, а Сэм Джонстон и вовсе в еврокубках не выступал, как и молодой Джеймс Траффорд.

Остаётся делать ставку на Пикфорда

Судя по всему, первым номером сборной Англии вновь будет Джордан Пикфорд. И у него есть все шансы повторить или даже улучшить рекорд Питера Шилтона. Легендарный английской вратарь на больших турнирах в составе национальной команды 10 раз оставлял ворота на замке, проведя 20 поединков. У Пикфорда сейчас 9 «сухарей» в 19 встречах.

Пикфорд является бессменным первым номером сборной Англии на последних крупных турнирах. Однако этим летом подопечные Саутгейта, вероятно, будут играть иначе, чем на прошлом Евро и мундиалях, что может серьёзно повлиять на Пикфорда. Наставник, имея сумасшедший подбор футболистов, пытается сделать свою команду более атакующей, чем ранее. Саутгейта активно критиковали за то, что «три льва» действовали как автобус.

Оборотной стороной атакующей игры являются проблемы в обороне. В недавнем товарищеском матче с бразильцами англичане допустили семь больших моментов у своих ворот. Для сравнения: за весь чемпионат мира-2022 соперники «трёх львов» имели шесть подобных возможностей, а в течение Евро-2020 – пять. В связи с этим есть большие вопросы, насколько Пикфорд готов будет именно выручать англичан в нужные моменты.
Правда, на групповом этапе от вратаря, скорее всего, будут требоваться иные способности. В матчах с Сербией, Данией и Словенией англичане будут действовать с позиции фаворита. В связи с этим вратарю «трёх львов» надо будет участвовать в розыгрыше мяча. В целом Пикфорд в этом хорош.

Есть ли у Саутгейта иные опции?

Рамсдейл не имеет практики в «Арсенале», так что делать ставку на него едва ли стоит. Ник Поуп из «Ньюкасла» травмирован. Сэм Джонстон из «Кристал Пэлас» уж совсем не выглядит вратарём команды-претендента на победу в Евро, пусть и выигрывает конкуренцию у Дина Хендерсона.

Теоретически Саутгейт может попробовать сделать ставку на молодого Траффорда. Прошлым летом он помог сборной Англии выиграть молодёжный Евро, после чего перешёл из «Манчестер Сити» в «Бёрнли». Команда Траффорда борется за выживание, и сам вратарь постоянно в игре. У него всего 2 «сухаря» в сезоне, причём, согласно статистике Премьер-лиги, у него всего 1 ошибка, приведшая к пропущенному мячу.

При этом Траффорд тоже здорово играет ногами, лишь немного уступая в статистике Пикфорду. Правда, в последней игре «Бёрнли» молодой вратарь остался в запасе, а его команда победила. Учитывая суеверность наставников, Траффорд может теперь надолго задержаться на скамейке. Да и в любом случае Саутгейт вряд ли сделает ставку на молодого вратаря на турнире, где англичане входят в число фаворитов.

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