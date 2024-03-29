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Чемпионат Европы по футболу 2024

Холанн мимо Евро: Символическая сборная из игроков, которые пропустят предстоящий крупный турнир

29 Марта 2024 • 14:20 Комментировать

26 марта завершились стыковые матчи за право попасть на чемпионат Европы – 2024. По итогам сыгранных поединков стали известны все участники предстоящего турнира, который пройдёт ближайшим летом в Германии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило составить символическую сборную из известных футболистов, оставшихся без Евро.

Вратарь

Лукаш Градецки («Байер»). Голкипер леверкузенского «Байера», который близится к первому в своей истории чемпионству Германии. 34-летний вратарь представляет сборную Финляндии. У команды не получилось квалифицироваться на Евро, ведь она финишировала на третьей строчке в отборочном турнире, а в полуфинальном матче Лиги наций финны проиграли Уэльсу (1:4).

Защитники

Костас Цимикас («Ливерпуль»). Игрок сборной Греции, которой совсем немного не хватило до выхода на чемпионат Европы. В финальном матче Лиги наций Пути C греки в серии пенальти уступили Грузии.

Виктор Линделоф («Манчестер Юнайтед»). Сборная Швеции не смогла пробиться на Евро через отборочный турнир, заняв третью позицию в своей группе. Кроме того, шведы провалили Лигу наций, где финишировали на последней строчке и вылетели в дивизион С.

Нуралы Алип («Зенит»). Сборная Казахстана провела очень хороший отборочный турнир, но не смогла попасть в число лучших, оставшись позади Дании и Словении. У команды был шанс заработать путёвку через Лигу наций, но в полуфинале казахстанцы крупно проиграли Греции (0:5).

Эмиль Крафт («Ньюкасл»). Защитник сборной Швеции, которая, как уже известно, не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата Европы – 2024.

Полузащитники

Александр Головин («Монако»). Хавбек «Монако», который сейчас является одним из лучших футболистов Лиги 1, не сыграет на Евро из-за отстранения сборной России от участия в международных соревнованиях.

Генрих Мхитарян («Интер» Милан). Сборная Армении неудачно выступила в квалификации, заняв лишь четвёртое место в группе D. Хуже армян выступила только Латвия. В Лиге наций сборная тоже провалилась, набрав всего три очка в шести турах.

Аарон Ремзи («Кардифф Сити»). В рамках отборочного турнира Уэльс стал третьим, но получил шанс пробиться на Евро через Лигу наций. В полуфинале команда без особых проблем разгромила Финляндию (4:1), а в финальном матче валлийцы и поляки за 120 минут не смогли забить голов. Однако в серии пенальти сборная Польши оказалась сильнее.

Нападающие

Бактиёр Зайнутдинов («Бешикташ»). Представитель сборной Казахстана, у которой не получилось выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»). Главная звезда из данного списка, выступающая за сборную Норвегии. В квалификации команда заняла третье место в своей группе и не попала на турнир. В Лиге наций норвежцы вели упорную борьбу за выход в полуфинал, но в итоге отдали первую позицию сербам.

Деян Кулушевски («Тоттенхэм»). Ещё один представитель сборной Швеции, которому предстоит пропустить предстоящий крупный турнир.

В этом году чемпионат Европы пройдёт в десяти городах Германии. Первый матч турнира состоится 14 июня, а финальный поединок запланирован на 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
евро-2024 Эрлинг Холанн
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