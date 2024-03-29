Англия - четвёртая: назван главный фаворит Евро-2024

Журналисты портала Goal представили рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата Европы – 2024. Главным претендентом на победу, по мнению издания, является сборная Франции.

На второй позиции расположилась национальная команда Португалии, а на третьей – Бельгии. Четвертой стала сборная Англии, а пятой – Германия. В топ-10 также попали: Испания, Италия, Венгрия, Австрия и Нидерланды.

Сборная Украины занимает 14-ю строчку, а Грузия находится на 24-м месте.

Напомним, что чемпионат Европы состоится на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля текущего года. Действующим обладателем титула является Италия.