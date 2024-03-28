Нагельсманна привлекает возможность выступить с Германией на чемпионате мира

Немецкий футбольный союз запланировал переговоры с Юлианом Нагельсманном. Как сообщает Bild, футбольное руководство страны хочет обсудить с Нагельсманном новый контакт, по которому он работает со сборной Германии. Действующее трудовое соглашение специалиста рассчитано до завершения чемпионата Европы – 2024.

Отмечается, что Нагельсманн пока не принял решение, однако перспектива выступить со сборной Германии на чемпионате мира – 2026 его привлекает.

Ближайший чемпионат Европы для сборной Германии будет домашним. На групповой стадии команда будет играть против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

В Германии сделали важное заявление по будущему Нагельсманна