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Чемпионат Европы по футболу 2024

Нагельсманна привлекает возможность выступить с Германией на чемпионате мира

28 Марта 2024 • 17:33 Комментировать

Немецкий футбольный союз запланировал переговоры с Юлианом Нагельсманном. Как сообщает Bild, футбольное руководство страны хочет обсудить с Нагельсманном новый контакт, по которому он работает со сборной Германии. Действующее трудовое соглашение специалиста рассчитано до завершения чемпионата Европы – 2024.

Отмечается, что Нагельсманн пока не принял решение, однако перспектива выступить со сборной Германии на чемпионате мира – 2026 его привлекает.

Ближайший чемпионат Европы для сборной Германии будет домашним. На групповой стадии команда будет играть против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

В Германии сделали важное заявление по будущему Нагельсманна

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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