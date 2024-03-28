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Почеттино: Палмер разочарован, что не сыграл за сборную Англии

28 Марта 2024 • 15:49 Комментировать

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о поездке полузащитника Коула Палмера в сборную Англии.

— Он разочарован. У него были небольшие проблемы перед матчем с Бразилией. Он думал, что сыграет во втором матче против Бельгии. Сейчас он уже хорошо себя чувствует и тренируется с нами, — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс.

Напомним, 21-летний футболист пропустил товарищеский матч против Бразилии (0:1), а игру с Бельгией (2:2) провел на скамейке запасных.

Всего на счету Палмера два выхода на поле в футболке сборной Англии и нет ни одного результатного действия.

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Челси Сборная Англии Маурисио Почеттино Коул Палмер ещё теги
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