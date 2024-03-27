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Беллингем назвал игрока, который помог ему в сборной Англии

27 Марта 2024 • 22:37 Комментировать

Полузащитник Джуд Беллингем назвал футболиста, который помог ему освоиться в национальной сборной Англии. Этим игроком является Джордан Хендерсон.

«С довольно близок к Хендо. Он говорит, как мне повезло, что я нахожусь в этой команде с такой хорошей атмосферой. Я стараюсь много его слушать, потому что он для меня является образцом для подражания. Он помог мне освоиться в команде, помог справиться с ожиданиями и ответственностью», - сказал Беллингем в ходе интервью для Sky Sports.

Отметим, что на клубном уровне Джуд Беллингем представляет маридский «Реал», а Джордан Хендерсон – амстердамский «Аякс».

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