Беллингем назвал игрока, который помог ему в сборной Англии

Полузащитник Джуд Беллингем назвал футболиста, который помог ему освоиться в национальной сборной Англии. Этим игроком является Джордан Хендерсон.

«С довольно близок к Хендо. Он говорит, как мне повезло, что я нахожусь в этой команде с такой хорошей атмосферой. Я стараюсь много его слушать, потому что он для меня является образцом для подражания. Он помог мне освоиться в команде, помог справиться с ожиданиями и ответственностью», - сказал Беллингем в ходе интервью для Sky Sports.

Отметим, что на клубном уровне Джуд Беллингем представляет маридский «Реал», а Джордан Хендерсон – амстердамский «Аякс».