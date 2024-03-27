Известно будущее тренера сборной Уэльса после непопадания на Евро-2024

Стало известно будущее главного тренера Уэльса Роба Пейджа.

Вчера, 26 марта валлийцы в финальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате Европы-2024 уступили команде Польши в серии послематчевых пенальти и не смогли квалифицироваться на турнир.

Как сообщил в интервью ВВС глава Футбольной ассоциации Уэльса, специалист продолжит руководить сборной, так как его контракт с национальной командой действует до 2026 года.

Пейдж возглавил сборную Уэльса в 2020 году. Изначально он был ассистентом, однако вскоре был назначен главным тренером.