Известно будущее тренера сборной Уэльса после непопадания на Евро-2024

Стало известно будущее главного тренера Уэльса Роба Пейджа.
Вчера, 26 марта валлийцы в финальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате Европы-2024 уступили команде Польши в серии послематчевых пенальти и не смогли квалифицироваться на турнир.
Как сообщил в интервью ВВС глава Футбольной ассоциации Уэльса, специалист продолжит руководить сборной, так как его контракт с национальной командой действует до 2026 года.
Пейдж возглавил сборную Уэльса в 2020 году. Изначально он был ассистентом, однако вскоре был назначен главным тренером.
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