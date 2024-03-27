Гладилин назвал закономерным выход сборной Украины на Евро-2024

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин дал свой комментарий об успехе сборной Украины, которая смогла квалифицироваться на главный европейский международный турнир.

Гладилин отметил, что выход украинцев на чемпионат Европы является закономерным, так как у команды значительно выше класс, нежели у соперников по отборочным матчам.

- Это было ожидаемо, учитывая подбор игроков в сборной Украины, большая их часть играет за рубежом в сильных клубах, там работают квалифицированные тренеры, так что здесь большого сюрприза нет, - цитирует Гладилина «Газета.ру».

Напомним, сборная Украины в полуфинальном отборочном матче выиграла у Боснии и Герцеговины со счётом 2:1, а в финале была повержена Исландия с таким же счётом. Победный гол был забил в концовке встречи.

На Евро команда Сергея Реброва попала в одну группу с бельгийцами, словаками и румынами. Турнир пройдёт в Германии ближайшим летом.