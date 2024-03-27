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Чемпионат Европы по футболу 2024

Щесны заявил, что ушёл бы из сборной Польши, если бы команда не вышла на Евро-2024

27 Марта 2024 • 19:38 Комментировать
Уэльс
0:0
Польша

​Голкипер сборной Польши Войцех Щесны заявил, что завершил бы международную карьеру, если бы его национальная команда не отобралась на чемпионат Европы-2024. Об этом передаёт beIN Sports.

Вчера, 26 марта сборная Польши в финальном стыковом матче за право сыграть на Евро обыграла Уэльс в серии послематчевых пенальти. В основное время команды сыграли вничью – 0:0.

По окончании встречи у вратаря «Ювентуса» спросили, мог ли матч с Уэльсом стать для него последним, на что голкипер ответил: «О, это было бы так, да».

В активе Щесны 81 матч за национальную сборную. Он участвовал на трёх предыдущих чемпионатах Европы.


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Сборная Польши Сборная Уэльса Войцех Щесны ещё теги

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