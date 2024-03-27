Каррера: «Выход на Евро-2024 — это отличный результат для сборной Грузии»

Экс-наставник греческого АЕКа Массимо Каррера высказался о выходе сборной Грузии на предстоящий чемпионат Европы.

Напомним, 26 марта Грузия одолела Грецию в серии послематчевых пенальти и стала участником Евро-2024.

«Выход на Евро-2024 — это отличный результат для сборной Грузии. И, конечно, это особая возможность для Хвичи Кварацхелии продемонстрировать свои лучшие качества», — приводит слова Карреры издание «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что на чемпионате Европы сборная Грузии попала в группу F, где сыграет с национальными командами Португалии, Чехии и Турции.

Предстоящий турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.