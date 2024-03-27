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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бывший тренер сборной России оценил шансы Грузии на Евро-2024 эксклюзив

27 Марта 2024 • 17:05 Комментировать

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе сборной Грузии над Грецией и выходе в финальную часть Евро-2024.

- Грузия впервые пробилась на Евро. Как это оцениваете?

- Это большой успех. Большинство специалистов думали, что Греция окажется сильнее Грузии. Но вышло все по-другому. И это не дело случая. Производная успеха грузин лежит на поверхности. Я часто смотрю чемпионат Грузии и хочу отметить, что клубный футбол там далеко не идеален. Там нет того фундамента, от чего должна отталкиваться сборная. А национальная команда в последнее время показывает содержательный, добротный футбол. У нее достаточно квалифицированных игроков и есть большие мастера, выступающие на европейском уровне, такие, как Хвича Кварацхелия. Раньше там были футболисты театрального направления, которые хотели показать себя, но никак не строились командные действия, чтобы сделать команду привлекательной, исходя из возможностей отдельно взятых футболистов. А сейчас в сборной есть игровая дисциплина и творческое лицо отдельно взятых игроков, которые работают на команду. Вчера в первом тайме грузины меня не особо впечатлили. Они немного побаивались, играли на результат. Потом они больше стали искать счастье у ворот соперника и при этом хорошо оборонялись, что бывало крайне редко в прошедшие годы. Они могли забить, но и больше пропустить. Поэтому движение вперед грузинской сборной похвально. Думаю, в дальнейшем она будет показывать еще более зрелую игру.

- Хвича Кварацхелия, главная звезда сборной Грузии, получил травму и был заменен. Это омрачает для вас успех грузин?

- Да нет. В этом вся соль. Казалось бы, ушла первая скрипка, но от этого оркестр не развалился, а довел дело до логического конца. Наверное, они держали его в уме, но при этом проявляли свои качества командных бойцов и индивидуальных актеров.

- Серия пенальти - это все же лотерея или показатель мастерства?

- Это лотерея и везение. Психологически более устойчивыми оказались грузины.

- От Греции большего ожидали?

- Она имела преимущество, была более мобильна и мастеровита, но у нее явно не хватало экспрессии и индивидуальных проявлений у ворот соперника. Ей было сложно забить, без чего в футболе не выиграть.

- Может ли Грузия преподнести сюрприз и выйти из группы на Евро? В соперниках Чехия, Турция и Португалия.

- Далеко грузины вряд ли пройдут, но нарисовать свое лицо на таком турнире они могут. Здесь надо смотреть, как к ним отнесутся соперники. Но я пока не верю, что они выйдут из группы. Хотя третье место они могут занять. А как мы знаем, иногда и с третьего места выходят из группы.

- То есть первые два места займут Португалия и Чехия?

- По всем показателям да. Турция тоже посильнее грузинской сборной.

- Какие ожидания от этого Евро? Мы увидим сюрпризы от каких-то сборных?

- Я жду интересных матчей, качественного, зажигательного футбола, который не оставляет никого равнодушным. Каких-то новаторских идей увидеть особо не рассчитываю.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев Сборная Грузии
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