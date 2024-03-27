Шаронов: Сборная Грузии хочет показать достойный результат на Евро-2024

Наставник «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался о предстоящем участии нападающего «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в чемпионате Европы – 2024.

«Хвича уже показал себя в «Наполи» на самом высоком уровне, все знают, на что он способен. А чемпионат Европы для него и всей сборной — большой турнир, на котором они хотят показать достойный результат», — приводит слова Шаронова Metaratings.

В нынешнем сезоне 23-летний Кварацхелия принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Напомним, Евро-2024 пройдет летом в десяти городах Германии. Турнир стартует 14 июня, а финальный поединок состоится 14 июля.