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Чемпионат Европы по футболу 2024

Шаронов: Сборная Грузии хочет показать достойный результат на Евро-2024

27 Марта 2024 • 16:50 Комментировать

Наставник «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался о предстоящем участии нападающего «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в чемпионате Европы – 2024.

«Хвича уже показал себя в «Наполи» на самом высоком уровне, все знают, на что он способен. А чемпионат Европы для него и всей сборной — большой турнир, на котором они хотят показать достойный результат», — приводит слова Шаронова Metaratings.

В нынешнем сезоне 23-летний Кварацхелия принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Напомним, Евро-2024 пройдет летом в десяти городах Германии. Турнир стартует 14 июня, а финальный поединок состоится 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Роман Шаронов Хвича Кварацхелия ещё теги
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