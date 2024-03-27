Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Кавазашвили рассказал, благодаря чему грузины смогли выйти в финальную часть Евро-2024 эксклюзив

27 Марта 2024 • 15:05 Комментировать

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выходе сборной Грузии в финальную часть чемпионата Европы-2024.

- Грузия впервые пробилась на Евро. Как оцениваете такой успех?

- Это очень большой успех для грузинского футбола, который после развала СССР потерял себя. Была утрачена квалификация, и этой национальной команде пришлось долго восстанавливать свое реноме. Только сейчас сборная начала вставать с колен. Это говорит о том, что поколение поменялось, менталитет тоже. В стране стали больше внимания уделять национальному чемпионату в разных лигах, стали больше финансировать детский футбол. Стало больше выездных детских турниров, и теперь ребята начинают играть по-европейски. И то, что сделала сборная Грузии, пусть она и вышла в финальную часть по пенальти, говорит о том, что общий показатель растет.

- Как оцениваете такой результат наших соседей?

- С гордостью его воспринимаю. Россия не принимает участия в таких турнирах, как на уровне сборных, так и клубов, поэтому нам остается только болеть за Грузию на Евро.

- Как оцените соперников Грузии по группе: Португалия, Чехия и Турция?

- В группе, считаю, очень серьезные соперники. Турция – это извечный соперник Грузии не только в спорте. Матч будет напряженный, и надо подойти к нему ответственно. Португальцы сильны. Они всегда хорошо готовы, и даже резервисты представляют опасность. А вот с Чехией Грузия будет играть на равных.

- Ждете сюрпризов от Грузии на Евро?

- Их на чемпионате Европы, думаю, будет много.

- Как оцениваете шансы грузин на выход из группы?

- Надеюсь на это.

- За какими сборными будете пристально следить на Евро?

- Самые интересные сборные – это извечные лидеры: Испания, Франция, Португалия. Но я не исключаю, что какая-то другая сборная преподнесет сюрприз. Грузия же смогла удивить общественность. Да и на последнем Евро Швейцария удивила. Так что жду сюрпризов.

Елена Григорьевская

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Анзор Кавазашвили
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» От Промеса забеременела звезда «Дома-2», Мбаппе подписал контракт, а Зидан придёт в «Манчестер Юнайтед» – в главных слухах недели Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России
Спортивные новости
Рыбин: «Локомотив» выглядит сильнее «Авангарда» Вайсфельд назвал главного претендента на победу в Кубке Гагарина Плющев: «Спартак» отдувается за весь столичный хоккей» Вайсфельд: «Авангард» не просто так второе место на Востоке занял» Свищёв: «У нас ещё есть время продолжить диалог с МОК по поводу наших спортсменов» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Марта
15:32 · Англия. Премьер-лига
Джонстон выбыл из-за травмы и не сможет помочь сборной Англии на Евро
14:52 · Чемпионат Европы 2024
Кавазашвили: «Само попадание на чемпионат Европы является для Грузии большим успехом»
14:38 · Чемпионат Европы 2024
Кавазашвили рассказал, что игроки сборной Грузии испытывали напряжение перед матчем с Грецией
14:22 · Чемпионат Европы 2024
Кавазашвили назвал причину успешных выступлений сборной Грузии
14:21 · Чемпионат Европы 2024
Игнатьев рассказал, чего ожидать от сборной Грузии на Евро-2024
14:15 · Чемпионат Европы 2024
Игнатьев объяснил, как Грузии удалось выйти на Евро-2024
14:11 · Чемпионат Европы 2024
Мартинес: «Португалия не любит проигрывать, но целью была не победа»
13:54 · Чемпионат Европы 2024
Роналду был разгневан поражением сборной Португалии
13:47 · Франция. Лига 1
Мбаппе освистали во время матча сборной Франции
12:31 · Чемпионат Европы 2024
Бышовец прокомментировал выход сборной Грузии на чемпионат Европы
12:10 · Чемпионат Европы 2024
Кечинов — о сборной Грузии: «Они однозначно пошумят на Евро»
11:39 · Чемпионат Европы 2024
Кавазашвили высказался о выходе сборной Грузии на Евро-2024
11:18 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин — о сборной Грузии: «Они точно могут преподнести сюрприз на Евро-2024»
11:17 · Чемпионат Европы 2024
Булыкин высказался об историческом успехе сборной Грузии
11:09 · Чемпионат Европы 2024
Зинченко: «Я очень рад, ведь очередная мечта сбылась»
Все новости