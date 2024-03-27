Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выходе сборной Грузии в финальную часть чемпионата Европы-2024.

- Грузия впервые пробилась на Евро. Как оцениваете такой успех?

- Это очень большой успех для грузинского футбола, который после развала СССР потерял себя. Была утрачена квалификация, и этой национальной команде пришлось долго восстанавливать свое реноме. Только сейчас сборная начала вставать с колен. Это говорит о том, что поколение поменялось, менталитет тоже. В стране стали больше внимания уделять национальному чемпионату в разных лигах, стали больше финансировать детский футбол. Стало больше выездных детских турниров, и теперь ребята начинают играть по-европейски. И то, что сделала сборная Грузии, пусть она и вышла в финальную часть по пенальти, говорит о том, что общий показатель растет.

- Как оцениваете такой результат наших соседей?

- С гордостью его воспринимаю. Россия не принимает участия в таких турнирах, как на уровне сборных, так и клубов, поэтому нам остается только болеть за Грузию на Евро.

- Как оцените соперников Грузии по группе: Португалия, Чехия и Турция?

- В группе, считаю, очень серьезные соперники. Турция – это извечный соперник Грузии не только в спорте. Матч будет напряженный, и надо подойти к нему ответственно. Португальцы сильны. Они всегда хорошо готовы, и даже резервисты представляют опасность. А вот с Чехией Грузия будет играть на равных.

- Ждете сюрпризов от Грузии на Евро?

- Их на чемпионате Европы, думаю, будет много.

- Как оцениваете шансы грузин на выход из группы?

- Надеюсь на это.

- За какими сборными будете пристально следить на Евро?

- Самые интересные сборные – это извечные лидеры: Испания, Франция, Португалия. Но я не исключаю, что какая-то другая сборная преподнесет сюрприз. Грузия же смогла удивить общественность. Да и на последнем Евро Швейцария удивила. Так что жду сюрпризов.

Елена Григорьевская