Игнатьев рассказал, чего ожидать от сборной Грузии на Евро-2024

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от выступлений сборной Грузии на чемпионате Европы, который станет для команды первым крупным международным турниром в истории. Напомним, на групповом этапе коллектив Вилли Саньоля должен сыграть с такими сборными, как Португалия, Турция и Чехия.

«Мы будем ожидать от грузин поступательного движения вперёд И даже если им не удастся выйти из группы, всё равно они сделают пробный шаг на крупном турнире», – сказал Игнатьев в интервью «Газета.Ру».

Напомним, вчера Грузия добилась исторической победы, обыграв в финале стыков сборную Греции в серии послематчевых пенальти.