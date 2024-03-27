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Чемпионат Европы по футболу 2024

Игнатьев объяснил, как Грузии удалось выйти на Евро-2024

27 Марта 2024 • 14:15 Комментировать

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал выход грузии на Евро-2024. Напомним, команда Вилли Саньоля вчера одолела Грецию в серии пенальти и впервые в истории вышла на международный крупный турнир. Напомним, в полуфинале стыков грузины ранее обыграли Люксембург.

«Раньше в сборной Грузии думали о том, как себя представить перед болельщиками. Сейчас мы видим организованную команду, знающую и умеющую играть на результат», – объяснил Игнатьев в интервью «Газета.Ру».

На групповом этапе летнего чемпионата Европы Грузия сыграет с такими командами, как Турция, Португалия и Чехия. Турнир состоится в Германии с июня по июль.

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев Грузия
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