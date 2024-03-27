Мартинес: «Португалия не любит проигрывать, но целью была не победа»

«Соперник показал хороший футбол. Мы же экспериментировали с составом и не ставили своей целью победить. После этого матча команда стала еще лучше подготовленной к чемпионату Европы. Считаю, что сбор прошел позитивно. Мы не любим проигрывать, но целью этих матчей было получить информацию», - передает слова специалиста Goal.com.