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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мартинес: «Португалия не любит проигрывать, но целью была не победа»

27 Марта 2024 • 14:11 Комментировать

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес пообщался с представителями СМИ после поражения от Словении (0:2) в товарищеском матче.

«Соперник показал хороший футбол. Мы же экспериментировали с составом и не ставили своей целью победить. После этого матча команда стала еще лучше подготовленной к чемпионату Европы. Считаю, что сбор прошел позитивно. Мы не любим проигрывать, но целью этих матчей было получить информацию», - передает слова специалиста Goal.com.

Напомним, что летом сборная Португалии примет участие в чемпионате Европы – 2024.

Роналду был разгневан поражением сборной Португалии

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Сборная Португалии Сборная Словении Роберто Мартинес ещё теги
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