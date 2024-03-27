Роналду был разгневан поражением сборной Португалии

Накануне состоялся товарищеский поединок между сборными Словении и Португалии. Подопечные Роберто Мартинеса потерпели поражение со счетом 0:2.

Нападающий португальцев Криштиану Роналду остался крайне недоволен результатом встречи. После финального свистка 39-летний форвард активно жестикулировал, выражая недовольство работой судейской бригады. Как сообщает Talksport, звездный футболист пришел в ярость от того, что многие фолы на нем не были зафиксированы главным арбитром.

Примечательно, что Португалия потерпела первое поражение под руководством испанца Роберто Мартинеса.