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Роналду был разгневан поражением сборной Португалии

27 Марта 2024 • 13:54 Комментировать

Накануне состоялся товарищеский поединок между сборными Словении и Португалии. Подопечные Роберто Мартинеса потерпели поражение со счетом 0:2.

Нападающий португальцев Криштиану Роналду остался крайне недоволен результатом встречи. После финального свистка 39-летний форвард активно жестикулировал, выражая недовольство работой судейской бригады. Как сообщает Talksport, звездный футболист пришел в ярость от того, что многие фолы на нем не были зафиксированы главным арбитром.

Примечательно, что Португалия потерпела первое поражение под руководством испанца Роберто Мартинеса.

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Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Словении ещё теги
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