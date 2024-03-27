Бышовец прокомментировал выход сборной Грузии на чемпионат Европы

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец высказался о выходе сборной Грузии на чемпионат Европы 2024 года.

Специалист отметил, что для грузинской команды это большой успех, ведь она впервые вышла в финальную стадию Евро.

«Грузии будет сложно, возникнут проблемы, но все еще зависит от состояния соперников в группе. Для футболистов, тренеров выход на Евро — это большой опыт», - приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, что подопечные Вилли Саньоля попали в группу F, где сыграют против сборных Турции, Португалии и Чехии.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.